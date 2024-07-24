Торг тут не уместен: смехотворные выкрутасы официального Еревана

Автор: Акпер Гасанов

Это какой-то бесконечный театр абсурда. Армянская сторона не нашла ничего более "умного", чем спекулировать вопросом своего участия на конференции ООН по изменению климата COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября. Как известно, Азербайджан направил официальное приглашение Армении участвовать в COP29. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

"Мухтар Бабаев направил соответствующее письмо-приглашение МИД Армении", - сказал Гаджиев изданию The National. По его словам, отправка этого письма, когда две страны не имеют официальных дипломатических отношений,"является иллюстрацией доброй воли Азербайджана и его инклюзивного подхода". Безусловно, он прав. Официальный Баку снова доказывает свою готовность к миру.

А как быть с армянской стороной? Оказывается, премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается в августе созвать пресс-конференцию, на которой даст ответ на вопрос своего приезда в Баку. По крайней мере, об этом газете "Грапарак" сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью правительства РА. Журналисты армянского издания направили правительству письменный запрос с просьбой сообщить, когда армянская сторона получила приглашение, о котором говорил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, и что ответила администрация премьер-министра Армении.

Они также спросили, собирается ли премьер Армении ехать в Баку, чтобы принять участие в конференции COP29. "Премьер - министр Никол Пашинян коснется указанных вами вопросов после отпуска, в ходе пресс-конференции в августе", - ответили в правительстве Армении. Попытка создать интригу на ровном месте - смешна и нелепа. Впрочем, еще более нелепа и попытка заочно торговаться с официальным Баку.

Это я к том, что Андраник Кочарян, председатель парламентского комитета по вопросам обороны Армении уже заявил, что для участия в конференции COP 29 Арарата Мирзояна Баку должен доказать, что "мир доминирует над его целями". В интервью армянской службе "Радио Свобода" Кочарян назвал приглашение Баку "нормальным", но отметил, что для участия в ней представителя Армении Баку должен изменить свою риторику.

Сама мысль о том, что Азербайджан что-то "должен" Армении- провокационна и глупа. Это Армения почти три десятка лет держала под оккупацией 20% нашей территории, а не наоборот. Это Армения превратила многие азербайджанские города в руины, а не наоборот. Это Армения в ходе 44-дневной войны наносила ракетные удары по мирным азербайджанским городам, что привело к гибели и ранению мирного населения, а не наоборот.

Список этот можно зачитывать еще очень долго. Упомяну лишь о том, что "сменой риторики" запомнился Никол Пашинян. Это он сначала орал, что "Карабах-это Армения и точка", а затем заявил о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Это он и его окружение заявляет о готовности к подписанию мирного договора с нашей страной, а затем сбегает от встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на первой пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества.

Как известно, с предложением провести такую встречу выступила Великобритания, принимающая саммит Европейского политического сообщества. Было предложено, чтобы она прошла в формате встречи между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на Мюнхенской конференции по безопасности. Но, Пашинян банально сбежал с этой встречи, проявив неуважение к британской стороне и продемонстрирован крайнюю зависимость от приказов своих кураторов.

Почему был осуществлен такой "финт ушами"? Потому, что официальный Ереван надеется, что Азербайджан откажется от своих логичных и законных требований- Армения должна внести изменения в свою Конституцию, исключив из нее положения, касающиеся территориальных претензий к Азербайджану, а также обратиться к ОБСЕ с призывом расформировать Минскую группу, утратившую с ноября 2020 года свое значение и превратившуюся в формальную структуру.

Действующая армянская власть боится удовлетворять законные требования официального Баку. В Ереване тянут время, пытаются торговаться. Вон, вынесли на торг и момент участия Пашиняна в COP29. И это было очень жалкое зрелище. Потому, что Армения сама согласилась на то, чтобы COP29 прошла в Баку. Получается, что отказ Пашиняна приезжать в Баку- это плевок официального еревана против ветра. Впрочем, такого рода действий с армянской стороны уже было не мало. И если она вновь совершит такой же трюк, то никто в Баку не удивится. Да и не заметит никто отсутствия Пашиняна в нашей столице. Ведь сюда приедут президенты и премьер-министры из десятков стран мира.