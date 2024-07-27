Названо количество оружия и боеприпасов, обнаруженных на освобожденных территориях за неделю

Обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных от оккупации территориях с 19 по 26 июля.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в Ханкенди обнаружено 24 автоматических оружия, один пулемет, 9 винтовок, 28 гранат, 29 запалов, 441 снаряд, 5 штык-ножей, 93 обойм для патронов, 3118 патронов разных калибров и другие боеприпасы, в Шуше - один пулемет, 50 гранат, 7 взрывчаток, 3 снаряда и 320 патронов разных калибров.

На территории Ходжалинского района обнаружено и изъято 8 автоматов, 3 винтовки, 64 снаряда, 121 граната, 11 обойм для патронов, 2 запала, 30 кустарных взрывных устройств, 20 капсюльных детонаторов, 3 шашки, 57 пороховых гранат, один детектор мин, 1040 патронов различного калибра, а в Кяльбаджаре - одно автоматическое оружие, 3 обоймы для патронов и 59 патронов.

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