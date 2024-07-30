Джейхун Байрамов обсудил подготовку к COP29 с региональным директором UNDCO

29 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с региональным директором Офиса координации развития ООН (UNDCO) по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в ходе встречи были обсуждены вопросы, стоящие на повестке сотрудничества между Азербайджаном и различными специализированными структурами ООН, а также подготовка к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Министр отметил, что Азербайджан на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с ООН, ее специализированными структурами. Цели устойчивого развития (ЦУР) занимают особое место в повестке сотрудничества, а добровольное представление Азербайджаном регулярных отчетов по выполнению повестки устойчивого развития, является показателем важности, которую страна придает этому направлению.

Было подчеркнуто, что гуманитарное разминирование, являющееся одним из важнейших вызовов безопасности, с которым страна столкнулась в постконфликтный период, объявлено 18-й Национальной целью устойчивого развития, и учитывая актуальность этой проблемы для многих стран, данная инициатива постоянно продвигается в рамках ООН.

Отмечено, что Азербайджан на протяжении многих лет продвигает направление борьбы с изменением климата, а также вопрос охраны окружающей среды, показателем чего является применение "зеленых" технологий, в том числе концепций "умное село", "умный город" в масштабных реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Подчеркнув, что нынешний год знаменателен председательством страны в COP29, Джейхун Байрамов отметил дальнейшее расширение сотрудничества с ООН в этом направлении. Было подчеркнуто, что, как и все усилия, которые страна прилагает для борьбы с глобальными угрозами, председательство в COP29 является инклюзивным и ориентированным на результат процессом.

Также было отмечено, что в 2026 году в Азербайджане пройдут Всемирный форум городского развития и Всемирный день окружающей среды.

Гви-Йоп Сон подчеркнула, что, несмотря на то, что у Азербайджана ограниченное время для подготовки к COP29, результаты, достигнутые до сих пор, достойны восхищения. Было отмечено, что ООН приветствует активное участие Азербайджана в продвижении многосторонности, а также демонстрацию инновационного и творческого подхода. Была отмечена важность сосредоточения в рамках процесса внимания на региональных последствиях изменения климата, особенно на рисках, связанных с водными ресурсами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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