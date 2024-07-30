Азербайджан не уверен в искренности армянских властей по поводу их отказа от территориальных претензий.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков, выступая на онлайн-семинаре в вашингтонском Гудзоновском институте.

Главная причина многолетней конфронтации между Арменией и Азербайджаном - это территориальные претензии к Азербайджану, которые закреплены в конституции Армении.

"Поэтому, не решая эту экзистенциальную угрозу безопасности Азербайджана, было бы наивно думать, что этот мир может быть надежным, прочным и необратимым. К сожалению, мы все еще не уверены в искренности армянских властей, когда они говорят, что отказались от своих территориальных претензий к Азербайджану, потому что существует явное несоответствие между их официальной публичной риторикой и существующей ситуацией с конституционно-правовой базой. Поэтому это противоречие необходимо решить, чтобы открыть дорогу к возможному миру", - сказал он.

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