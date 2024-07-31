Названо количество функционирующих избирательных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана

На освобожденных территориях Азербайджана функционируют 34 избирательных пункта, на которых созданы все необходимые условия.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на круглом столе на тему "Обеспечение избирательного права граждан".

М.Панахов также выразил желание, чтобы представители СМИ активно приняли участие в парламентских выборах.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

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