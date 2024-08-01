Утвержден член с правом совещательного голоса от ПЕА в ЦИК Азербайджана

Утвержден член с правом совещательного голоса от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает в четверг Day.Az, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании ЦИК Азербайджана.

С информацией по данному вопросу выступила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Она отметила, что ПЕА подала заявку на утверждение представителя от партии в качестве члена с правом совещательного голоса. Затем вопрос был вынесен на голосование и принят.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!