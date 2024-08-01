Названо число местных наблюдателей, зарегистрированных в связи с парламентскими выборами в Азербайджане

Всего на данный момент зарегистрировано 8825 местных наблюдателей в связи с внеочередными выборами в парламент Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

"Из них 4622 зарегистрированы в ЦИК, 4203 - в окружных избирательных комиссиях", - добавил он.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

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