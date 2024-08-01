Как депортировали азербайджанцев с территории нынешней Армении в XX веке

Депортация азербайджанцев из Армении, продолжавшаяся на протяжении почти целого столетия, является одной из причин армяно-азербайджанского конфликта и остается тягостным бременем для обоих народов по сей день.

Как передает Day.Az, об этом говорится на сайте молдавского издания noi.md.

Предлагаем вниманию читателей весь текст статьи:

Историки выделяют три основных периода массовой депортации азербайджанцев из Армении в XX веке: 1918-1920; 1948-1953; 1988-1991.

Что касается 1918-1920 годов, то именно печально известный "концепт" по созданию "Великой Армении" стал причиной геноцида и изгнания азербайджанского населения из Армении.

Стремление к расширению этнической территории в сочетании с идеей культурного превосходства и особых прав на среду обитания были доминирующими в армянском обществе того времени.

Трагические события в уездах Иреванской губернии, которые позже (в мае 1918 года) войдут в состав первого армянского государства Южного Кавказа, практически совпали с событиями в восточной части северного Азербайджана, в Бакинской губернии, где большевики и боевики Армянской революционной федерации, известной также как Дашнак Бакинского совета, весной 1918 года совершили геноцид против азербайджанского населения.

В список мусульманских (азербайджанских) деревень, разграбленных и заброшенных в Иреванской губернии с марта 1918 года вошли 199 деревень в Иреванском, Сурмалинском, Эчмиадзинском и Новобаязетском уездах Иреванской губернии, которые были стерты с лица земли и впоследствии покинуты мусульманским населением.

В результате оккупации этих территорий там создавали густонаселенные армянские общины, которые росли и расширялись за счет притока армян из Турции.

Как только в конце мая 1918 года в границах Иреванского губернаторства было основано первое армянское государство на Южном Кавказе - Араратская республика площадью менее 10 000 квадратных километров, система геноцида была возведена в ранг государственной политики.

Это произошло вопреки Батумскому договору (Грузия) подписанному 4 июня 1918 года с Османской империей, согласно которому (пункт 6) правительство Армении согласилось гарантировать безопасность и свободное развитие мусульман (азербайджанцев), проживающих в стране, и предоставить свободный доступ к образованию и религии на их родном языке.

Когда 29 мая 1918 года Национальный совет Азербайджана принял решение о передаче Армении города Иреван в качестве ее столицы, это имело катастрофические последствия для азербайджанского населения (по состоянию на 1 января 1916 года там проживало 12 605 азербайджанцев).

С 17 по 31 августа 1919 года до 50 мусульманских (азербайджанских) деревень в Иреванском, Сурмалинском, Эчмиадзинском и Новобаязетском уездах были истреблены.

В последние два месяца 1919 года армянские боевики вновь уничтожили 62 деревни в Эчмиадзине, 34 - в Сурмалине и все мусульманские (азербайджанские) деревни (кроме Зангибасара) в Иреванском уезде.

Масштабное насилие против азербайджанского населения в Иреванской губернии нашло отражение и в статьях армянских историков.

Армянский историк А. Лалаян пишет: "Во время диктатуры Дашнакцутюн (Армянской революционной федерации) 1918-1920 гг. все неармянское население было объявлено вне закона. Более двух с половиной лет правления Дашнакцутюн принуждал азербайджанцев, проживающих в Армении, к порабощению штыками, убивая и грабя мирных жителей, разрушая города и села до основания".

Далее Лалаян пишет, что за 30 месяцев пребывания Дашнакцутюна у руля страны тюркская (азербайджанская) община Армении сократилась на 77 процентов. В целом само существование Первой Республики Армения в 1918-1920 годах стало наглядной демонстрацией того, как армянские политики применили государственную власть не для управления страной, а для вытеснения азербайджанского населения и захвата его собственности.

В период 1948-1953 годов, уже в советское время, азербайджанцы продолжали покидать Армению без надежды на возвращение. Этот процесс усилился после Второй мировой войны и оставался постоянной тенденцией вплоть до распада Советского Союза.

С разрешения Иосифа Сталина 23 декабря 1947 года Совет Министров СССР принял решение о переселении азербайджанского населения из Армянской ССР на Кура-Аразскую равнину. Согласно этому постановлению, азербайджанская община Армении (около 100 000 человек) должна была быть переселена в 1948-1950 годах.

По данным "Нархозучета" (Управления народнохозяйственных расчетов) и Министерства сельского хозяйства Армянской ССР, до переселения в 1948 году в Армении проживало 25 тысяч азербайджанских семей, или около 110 тысяч человек. Из них только 9 тысяч семей, или 35 тысяч человек, проживали в равнинных районах, остальные 75 тысяч - в высокогорных районах Армянской ССР. Данная депортация была вызвана репатриацией армян, проживавших до этого в США, Европе, на Ближнем Востоке и т. д. После того, как азербайджанское население было изгнано из Армении, стало гораздо легче принимать и расселять армян из-за рубежа.

Согласно принятому указу, здания и дома, покинутые азербайджанцами, использовались для размещения новоприбывших.

Фактически, азербайджанский народ был лишен своей истории и культурного наследия, не говоря уже о домах и земле, доставшихся в наследство от предков. Не сумев в установленные сроки переселить нужное количество азербайджанских семей из Армении, СССР 6 сентября 1950 года принял новое постановление "Переселение в колхозы Кура-Аразской равнины (Азербайджанской ССР) в 1951-1955 годах".

Согласно этой резолюции, 15 000 азербайджанских семей из сельской местности и городов должны были быть выселены из Армянской ССР.

Затягивая переселенческую кампанию, власти СССР, наконец, стремились достичь максимального уровня в 100 000 человек, предусмотренного предыдущими указами от 23 декабря 1947 года и 10 марта 1948 года соответственно. При этом фактическое число переселенцев из Армянской ССР на Кура-Аразскую равнину в 1948-1953 годах составило 53 000 человек (11 914 семей).

Произведенная депортация сопоставима с депортацией чеченцев и ингушей, балкарцев, карачаевцев и других представителей кавказских народов в Казахстан и другие страны Средней Азии.

Это действительно была депортация с любой точки зрения, поскольку она проводилась против воли переселенцев: их жизнь была разрушена, десяткам тысяч пришлось начинать всё с нуля и адаптироваться к новым условиям, новой среде и новой деятельности.

После смерти Сталина в 1953 году процесс переселения осложнился. С одной стороны, это было связано с неспособностью советского правительства переселить нужное количество азербайджанцев в установленные сроки, а с другой - с резким сокращением притока армянских иммигрантов, желающих отказаться от западного образа жизни из-за тяжелых социальных и бытовых условий, с которыми они столкнулись бы в СССР.

Однако отток азербайджанцев из Армении продолжался. Вследствие полного осознания своего второсортного положения в Армении, их отток был неизбежен, и такая тенденция сохранялась вплоть до распада Советского Союза.

В своем Указе от 18 декабря 1997 года президент Азербайджана Гейдар Алиев дал первую политико-правовую оценку депортации азербайджанцев из Армении в 1948-1953 годах. В этом указе прямо указывалось, что, помимо преступной политики, проводимой армянскими шовинистическими кругами и советским правительством, позиция азербайджанских властей того времени противоречила национальным интересам.

Трагедия, повторившаяся 30 лет назад при участии руководства СССР. В период с 1988 по 1991 год произошла последняя и при этом самая трагическая из-за своих масштабов депортация азербайджанцев из Армении. В отличие от депортации 1948-1953 годов, она совпала с началом этапа территориальных претензий Армении к Азербайджану и поэтому была необычайно жестокой.

Её еще более усугубило то, что на этот раз азербайджанский народ оказался в совершенно безвыходной ситуации, поскольку депортация напрямую поддерживалась армянскими административными и милицейскими органами, утверждавшими, что земли, на которых проживали азербайджанцы, "исторически" принадлежат армянам.

Большинство азербайджанских беженцев были сельскими жителями и были вынуждены покинуть родные места, пастбища, поля и сады, где испокон веков трудились их предки. Лишь небольшой процент азербайджанцев проживал в небольших промышленных городах и самом Ереване (Иреване).

Азербайджанцы хорошо владели армянским языком и пользовались им так же свободно, как и своим родным, азербайджанским. Однако армяне не хотели позволить им забыть, что они "чужеземцы", "турки".

Как только началась депортация, азербайджанские представители из разных регионов Армении и тысячи частных лиц обратились с жалобами в высшие эшелоны власти, к партийным лидерам и правительству, выражая озабоченность насилием над ними и требуя прекратить беззаконие. Их требования остались без ответа.

По данным переписи населения Советского Союза 1989 года, в Армянской ССР все еще проживало 84 860 азербайджанцев, которые были вынуждены покинуть ее в 1990 году.

Размещенные во временных пунктах переселения беженцы затем были отправлены в места постоянного проживания. После изгнания азербайджанцев из Армении армяно-азербайджанский конфликт достиг новых масштабов.

В то время как Конституция СССР грубо нарушалась, советское руководство продолжало принимать решения, исходя из того, что порядок можно восстановить путем дисциплинарного воздействия на отдельных руководителей, министров или сотрудников правоохранительных органов, но этот явно политический процесс приближался к взрыву.

Содержание принятых в Москве решений было наглядным доказательством того, что центральная власть всегда оставалась верна принципу, согласно которому обе пострадавшие стороны несут одинаковую ответственность в любой критической ситуации, независимо от того, кто ее спровоцировал и откуда пошли первые потоки беженцев.

Не понимая и не оценивая гуманитарных и политических последствий трагедии, советское руководство не осознало, что в конечном итоге драматическое развитие событий распространится на все места, где армяне и азербайджанцы живут бок о бок.

Каковы бы ни были намерения советского руководства, неоднозначный характер его политических и управленческих усилий, а также возложение равной ответственности на участвующие стороны стали главной причиной того, что процесс вышел из-под контроля, а это привело к обострению споров между конфликтующими сторонами и недоверию к центральному правительству.

Начиная с 1988 года, проблема беженцев стала неотъемлемым фактором политической и социальной жизни Азербайджанской Республики на долгие годы, который находит продолжение по сей день.