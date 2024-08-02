Истек срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты на выборах в Азербайджане

Завершен процесс подачи избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты, в окружную избирательную комиссию.

Как сообщает Day.Az, этот процесс был завершен в 18:00.

Отметим, что подача избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты, в окружную избирательную комиссию (ЦИК) началась с 13 июля.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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