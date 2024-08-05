Участники V летнего лагеря диаспорcкой молодежи побывали в Карабахском университете

Участники V летнего лагеря диаспорcкой молодежи, проходящего в Лачине, посетили город Ханкенди. Молодежи, ознакомившейся с различными местами города, была предоставлена подробная информация о Ханкенди.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, затем участники отправились в Карабахский университет, где встретились с ректором Шахином Байрамовым.

Подчеркнув, что участники лагеря стали первыми гостями Карабахского университета, он подробно проинформировал об истории здания, его современной инфраструктуре, будущих планах и проектах, факультетах и специальностях, которые будут преподаваться в вузе.

Ректор отметил, что вуз впервые начнет деятельность в новом учебном году. На 6 факультетах ожидается прием более 1000 студентов по 27 специальностям. Он подчеркнул, что в последующие годы количество факультетов и специальностей увеличится, а помимо бакалавриата, студенты будут приниматься на магистерскую, докторскую степени.

Шахин Байрамов довел до внимания молодежи, что одна из главных целей - превратить Карабахский университет в самое современное учебное заведение, которое будет представлять высшее образование Азербайджана в мире.

Ректор также озвучил ожидания от диаспорской молодежи. Он выразил уверенность, что молодежь будет оказывать поддержку популяризации Карабахского университета в мире, привлечению иностранных студентов в последующие годы.

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