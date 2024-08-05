https://news.day.az/politics/1679955.html В Лачине в массовом порядке обнаружены армянские мины - ФОТО - ВИДЕО
В Лачине в массовом порядке обнаружены армянские мины - ФОТО - ВИДЕО
5 августа в результате работ по разминированию, проводимых на территории Лачинского района, в ущелье в южной части горы Кичик Ишиглы был обнаружен заминированный участок, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В ходе расчистки территории инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии были обнаружены, собраны с соблюдением мер безопасности и обезврежены 102 противопехотные мины типа Э-001М, произведенные в Армении в 2021 году.
Надлежащие мероприятия по разминированию территории продолжаются.
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