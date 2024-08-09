Уникальный опыт побед Президента Ильхама Алиева для стран Центральной Азии

Автор: Акпер Гасанов

Встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана в столице Казахстана Астане прошла в крайне тревожное для всего мирового сообщества время. Российско-украинская война не просто полыхает, но и приобрела новую форму, перекинувшись на российскую территорию. Кроме того, весь мир замер в ожидании того, каким будет развитие противостояния между Ираном и Израилем.

Нарастает напряжение и в отношениях между Китаем и Тайванем. Вот в каких сложных геополитических условиях состоялась встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Но в том и состоит ее высокая ценность. Именно в период мировой геополитической нестабильности страны мира ищут точку опоры и единения, находя ее в кругу братских государств и народов.

Неспроста же Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что приглашение нашей страны на встречу глав государств Центральной Азии свидетельствует о дружеских и братских узах и развивающемся сотрудничестве между нашими странами. Глава государства напомнил, что за последние два года 16 раз совершал визиты в страны Центральной Азии.

"За это время мои коллеги из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана посетили Азербайджан в общей сложности 15 раз", - сказал Президент Азербайджана.

Он четко указал на то, что Азербайджан и страны Центральной Азии являются единым историко-культурным и геополитическим пространством, имеющим возрастающее стратегическое значение. Наши народы объединяют многовековая история, культура, религия и общие ценности.

"Одним из проявлений наших братских отношений является помощь в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий Карабаха", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

И это правда. Мы как-то не увидели от США или стран Европы, которые так любят менторствовать, реальной помощи Азербайджану в восстановлении наших освобожденных территорий. Наоборот, мы видим со стороны США и ЕС политическую, финансовую и военную поддержку Армении, которая совершила огромное число преступлений, включая Геноцид в Ходжалы, этнические чистки, экоцид и урбицид.

До сих пор от заложенных Арменией мин умирают азербайджанцы. В том числе потому, что руководство Армении предоставило нашей стране фальшивые минные карты. Но никакого наказания в отношении Армени со стороны США и ЕС не было, нет и не предвидится. Наоборот, складывается ощущение, что внешние кураторы этой страны активно готовят ее к новой войне с Азербайджаном.

В Баку все это видят и готовы дать жесткий, отрезвляющий ответ на возможную провокацию. Но, рассуждая шире, актуализировался вопрос, о котором упомянул Президент Ильхам Алиев в ходе выступления в Астане. По его словам, нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большего укрепления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности.

В связи с этим замечу, что и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также считает, что у государств Центральной Азии возникла необходимость объединения в сфере оборонной политики.

"На фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру Центральной Азии возникает необходимость кооперации в сфере оборонной политики и безопасности. Особую актуальность приобретает создание региональной архитектуры безопасности, в том числе посредством разработки каталога рисков безопасности для Центральной Азии и мер их предупреждения", - говорится в статье Токаева, опубликованной на днях в газете "Казахстанская правда".

По сути, мы имеем дело с общим пониманием со стороны стран Центральной Азии и Азербайджана того, что противостоять новым и серьезным вызовам нужно сообща. В том числе и усиливая контакты между странами в области ВПК и военного строительства. Наша страна, имеющая блестящий опыт побед в четырехдневной апрельской войны 2016 года, в 44-дневной войне и в проведении однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе может поделиться очень многим с братскими государствами.

Тем более, что в плане развития ВПК Азербайджан вышел на очень серьезный уровень. Плюс, Президент Ильхам Алиев обладает личным блестящим опытом выстраивания победной стратегии. Она являет собой совокупность экономических, политических и военных шагов, которые привели к достижению исторических целей. И его уникальный опыт сыграет важнейшую роль в укрепления сотрудничества между странами Центральной Азии и Азербайджаном в сфере обороны и безопасности.