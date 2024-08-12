Огромные гонорары Пашиняна из Парижа

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян получил зарплату, высланную Францией.

Day.Az представляет публикацию:

"Французское агентство развития выделит Армении очередной "кредит" в размере аж 75 млн евро, выяснили армянские СМИ.

Ну как кредит - срок погашения займа составляет аж 20 лет, так что очевидно, что в Париже не особо рассчитывают на возврат денег. Еще бы, ведь эти миллионы скорее похожи на гонорар Пашиняну, чем на попытку финансирования каких-то проектов развития.

Больше того, и сами французы этого уже не скрывают. Власти Франции заявили, что "кредит" этот пойдет на финансирование дефицита бюджета Армении. И тут самое время задумать, а с чего вдруг этот дефицит возник.

Дефицит армянского бюджета - это прямое следствие "разворота на Запад" и других хотелок Никола Пашиняна. Армянские власти много разглагольствуют о том, как реформируется вся армянская экономика, но одним росчерком пера Париж все это опроверг.

По сути, Пашинян кайфует на деньги французского бюджета. Именно Париж оплачивает тот самый "разворот" Еревана и связанные с этим издержки".