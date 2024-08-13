Назначен новый заместитель руководителя аппарата Судебно-правового совета Азербайджана

Назначен новый заместитель руководителя аппарата Судебно-правового совета Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Day.Az, на эту должность назначен Рашад Гасанли.

Отметим, что Р.Гасанли работает в сфере юстиции с 2013 года.

Он был старшим советником в управлении экономических нормативных актов Главного управления законодательства министерства юстиции, а затем - начальником данного управления.

До своего назначения заместителем руководителя аппарата Судебно-правового совета Р.Гасанли занимал должность заместителя начальника Главного управления стратегического планирования и мониторинга министерства юстиции.

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