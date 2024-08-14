Перед парламентом Азербайджана нового созыва встанут важные задачи

Перед парламентом нового созыва встанут важные задачи.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в интервью Независимому медиа-центру "Выборы 2024" заявил председатель Общественного объединения "Baku Network" Сахиль Керимли.

По его словам, парламентские выборы, назначенные на 1 сентября, пройдут прозрачно и справедливо, вновь подтвердив избирательный опыт Азербайджана, а особое значение этих выборов в том, что они охватят также освобожденные от оккупации территории страны.

Он отметил, что 44-дневная Отечественная война и антитеррористические операции, проведенные в сентябре прошлого года, позволили Азербайджану восстановить территориальную целостность и суверенитет.

"Наши граждане, вернувшиеся на освобожденные земли, впервые смогут проголосовать на парламентских выборах в своих родных местах. В новом созыве перед парламентом встанут важные задачи. Я уверен, что избранные депутаты будут способствовать развитию страны. Мы вновь станем свидетелями очередного успеха Азербайджана в проведении справедливых и прозрачных выборов", - добавил С.Керимли.

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