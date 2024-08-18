Cпасательные силы Азербайджана приведены в состояние повышенной готовности

- в связи с пожарами в Турции

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, с целью оказания помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами в Турецкой Республике, приведены в состояние повышенной готовности соответствующие пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.

Первоначально, самолет-амфибия типа "Бe-200ЧС" авиационного отряда МЧС будет отправлен в Турцию для поддержки операций по тушению пожаров. Кроме того, в ходе обсуждений с соответствующим органом Турецкой Республики было отмечено, что личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям полностью готов к отправке в братскую страну для оказания помощи, но противоположная сторона заявила, что на текущем этапе достаточно только отправить самолет.

В настоящее время ведутся подготовительные работы к отправке самолета-амфибии.

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