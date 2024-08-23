https://news.day.az/politics/1683666.html Путин поделился с Пашиняном впечатлениями от визита в Азербайджан
Путин поделился с Пашиняном впечатлениями от визита в Азербайджан
Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, президент России рассказал премьер-министру Армении о своих впечатлениях от визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что Пашинян поблагодарил президента Путина.
Стороны договорились о встрече в ближайшее время для обсуждения двусторонних вопросов повестки между Арменией и Россией.
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