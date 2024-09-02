Стало известно, когда подведут итоги парламентских выборов в Азербайджане

Центральная избирательная комиссия должна обеспечить подведение итогов выборов в Милли Меджлис не позднее чем за 20 дней со дня голосования.

Как передает Day.Az, это отражено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

В связи с прошедшими внеочередными парламентскими выборами этот период охватывает период до 22 сентября.

В течение 24 часов после составления протокола об общих итогах выборов Центральная избирательная комиссия должна представить в Конституционный суд соответствующие документы для утверждения итогов и результатов выборов.

Конституционный суд в течение 10 дней после получения соответствующих документов (если этого требует процесс проверки, срок может быть увеличен) проверит и утвердит итоги и результаты выборов в Милли Меджлис.

Отметим, что 1 сентября в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы.

Для наблюдения за выборами было зарегистрировано 112 тысяч 749 местных наблюдателей. Более 65 тысяч из них - представители политических партий. Количество зарегистрированных международных наблюдателей составило 598 человек, которые представляют 51 организацию, 69 стран.

Из 990 зарегистрированных кандидатов на парламентских выборах 305 являются представителями 25 политических партий. Хотя 371 кандидат - члены политических партий, они не были выдвинуты партиями, в которых состоят. Всего 676 кандидатов имеют политическую партийную принадлежность.

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