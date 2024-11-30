Известный японский журнал посвятил статью городу Шуша

В 72-м номере издающегося в Японии журнала Pavone, рассказывающего в основном о туризме и культуре и известного среди читателей как "Образец элегантности", опубликована статья об историческом и неповторимом по красоте городе Шуша.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье представлена информация об очаровательной природе города, туристических возможностях, исторических памятниках и международном признании города.

Отметим, что недавно в Париже открылась выставка азербайджанских художников.