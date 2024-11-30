https://news.day.az/politics/1711749.html Известный японский журнал посвятил статью городу Шуша - ФОТО В 72-м номере издающегося в Японии журнала Pavone, рассказывающего в основном о туризме и культуре и известного среди читателей как "Образец элегантности", опубликована статья об историческом и неповторимом по красоте городе Шуша.
Известный японский журнал посвятил статью городу Шуша - ФОТО
В 72-м номере издающегося в Японии журнала Pavone, рассказывающего в основном о туризме и культуре и известного среди читателей как "Образец элегантности", опубликована статья об историческом и неповторимом по красоте городе Шуша.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье представлена информация об очаровательной природе города, туристических возможностях, исторических памятниках и международном признании города.
Отметим, что недавно в Париже открылась выставка азербайджанских художников.
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