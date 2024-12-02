5 декабря в Баку состоится международное мероприятие на тему Западного Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом на слушаниях на тему "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан" сообщил председатель Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что в мероприятии примут участие академические, общественные и политические деятели из более чем 50 стран.

"Проведение таких мероприятий также станет успешным шагом в связи с нашим возвращением в Западный Азербайджан. В мероприятии примут участие известные люди из Германии, России, члены Совета старейшин. Мы также постараемся, чтобы в новосозданную инициативную группу включились новые участники", - добавил он.

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