Сахиба Гафарова обсудила с Чавушоглу сотрудничество между парламентами Азербайджана и Турции

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с Мевлутом Чавушоглу - бывшим министром иностранных дел Турции, депутатом Великого Национального Собрания Турции и главой делегации при Парламентской ассамблее НАТО.

Как сообщили Day.Az в парламенте, на встрече было засвидетельствовано удовлетворение высоким уровнем развития отношений между нашими дружественными и братскими странами, в том числе между законодательными органами. Было сказано, что взаимоотношения стран сегодня достигли наивысшего уровня, охватывающего все сферы на основе девиза великого лидера Гейдара Алиева "Один народ, два государства" и благодаря политической воле и совместным усилиям глав двух государств.

Собеседники подчеркнули развитие уз сотрудничества и в парламентском измерении.

Мевлут Чавушоглу поздравил Сахибу Гафарову с успешным проведением внеочередных выборов в парламент и её переизбранием спикером Милли Меджлиса. Говорилось о существенном вкладе взаимодействия между главами парламентов, группами дружбы и депутатами в развитие отношений. Также с удовлетворением было отмечено, что наши законодательные ассамблеи и их депутаты выступают с единой позицией во всех международных парламентских организациях. Сотрудничество наших парламентариев крайне важно в борьбе с кампаниями по очернению и давлению, проводимых некоторыми кругами против наших государств.

В ходе беседы также прозвучали мнения о высоком уровне организации COP29, которую Азербайджан принял у себя. Этот исторический саммит был охарактеризован как очередной вклад нашей страны в глобальные процессы.

Затем состоялся обмен мнениями по существующему состоянию дел в регионе. Собеседники прокомментировали значение организованной Общиной Западного Азербайджана международной конференции "Право на возвращение - за справедливость для насильно выселенных из Армении азербайджанцев".