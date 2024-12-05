Вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, церемония вручения состоялась на II международной конференции Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Бывшему министру иностранных дел Турции, руководителю делегации Великого национального собрания Турции в Парламентской Ассамблее НАТО Мевлюту Чавушоглу, заместителю председателя Партии справедливости и развития (AK Parti) потомку Иреванского хана Гусейнали хана Амира Али Сардара Иревани, депутату Заферу Сыракая, генеральному секретарю Всемирного движения Панафриканских женщин-лидеров со штаб-квартирой в Брюсселе Аише Баше, председателю межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутату Шамилю Айрыму, основателю и генеральному директору Глобального института воды, окружающей среды и здоровья, функционирующего в Швейцарии, члену швейцарского водного партнерства и азиатского водного Совета Нидалу Салиму, члену Великого Национального собрания Турции (ВНСТ) Джантюрку Алагезу, главе Американского Центра религиозной свободы Канне Скотт, заместителю председателя турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, депутату Орхану Эрдему, члену ассоциации искусств и наследия, функционирующей в Румынии Николете Загуре, специальному советнику президента Турецкой Республики Северного Кипра по международным отношениям и дипломатии Хусейну Ишыксалу, директору Института прикладных этнополитических исследований при министерстве культуры и туризма Казахстана, бывшему послу Талгату Калиеву, редактору научного журнала Сухумского государственного университета, почетному доктору Института истории и этнологии имени А.Бакиханова НАНА, награжденному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым медалью "Терегги" Гураму Мархули, директору Центра евразийских исследований Гейдара Алиева в Турции Яшару Сары, директору компании Economyfirst Limited London, известному журналисту Клаусу Петеру Ральфу Юргенсу, главному редактору итальянского журнала по международным вопросам "OPINIO Juris - Обзор права и политики" и исследователю Европейского молодежного мозгового центра в Страсбурге Валентине Чабер были вручены сертификаты почетного членства Общины Западного Азербайджана.

Отметим, что в списке 16 человек из 10 стран (6 из Турции, 2 из Германии, по одному из США, Бельгии, Грузии, Швейцарии, Италии, Казахстана, Румынии, Турецкой Республики Северного Кипра).

Напомним, что в Баку проходит вторая международная конференция Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

В конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии будут обсуждаться история насильственного выселения западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Отметим, что 5 декабря - День памяти депортации западных азербайджанцев с 1987 по 1991 год. В прошлом году в этот день также прошла аналогичная международная конференция на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения перемещенных азербайджанцев из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", в которой участвовали более 100 представителей из 44 стран.