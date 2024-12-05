Армянские импотенты жалуются коллегам из США на Азербайджан

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне жалуются американцам на Азербайджан.

Day.Az представляет публикацию:

"А это, наверное, самая смешная новость дня! "Карабахские" НПО-шники в Армении накатали письмо с жалобами на Азербайджан в ООН и ЮНЕСКО: требуют послать в настоящий, азербайджанский, Карабах целую миссию.

Армянское, мол, наследие уничтожают, какие азербайджанцы нехорошие.

Свое письмо они, кстати, иллюстрируют памятником "Мы - наши горы", который ... стоит себе невредимый на въезде в Ханкенди!

Вы какую миссию ЮНЕСКО хотите? Такую, которая приедет, снимет этот памятник и объявит, что его в Ханкенди больше нет, что ли?

И самое главное - чего это вы молчали в тряпочку вместе со своими друзьями из ЮНЕСКО последние 30 лет? Пока вы в руинах мечетей держали свиней, и вам, и ЮНЕСКО почему-то было совершенно плевать на всякие миссии.

А теперь, как вопрос решился окончательно, проснулись армянские импотенты - и стали строчить письма своим коллегам в Нью-Йорк. Ну пишите, пишите. Бумагу бы пожалели!