В штате Колорадо создана новая диаспорская организация азербайджанцев

В штате Колорадо (США) была создана первая диаспорская организация азербайджанской общины - "Азербайджанская диаспора в Колорадо".

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, целью новой организации является расширение представительства местной азербайджанской общины в американском обществе, а также передача этой миссии будущим поколениям. Среди основных задач организации - налаживание тесных связей между азербайджанцами Колорадо и другими этническими группами, местными общинами, а также с молодым поколением. Важным аспектом деятельности будет также пропаганда азербайджанского языка и культуры.

Учредитель и руководитель организации Нигяр Шихсафиева отметила, что будут предприняты значительные шаги для усиления деятельности азербайджанской диаспоры в США и популяризации страны.