Али Асадов встретился с председателем комитета Великого национального собрания Турции

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 6 декабря с находящимся с визитом в нашей стране председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.