https://news.day.az/politics/1713405.html Али Асадов встретился с председателем комитета Великого национального собрания Турции Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 6 декабря с находящимся с визитом в нашей стране председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.
Али Асадов встретился с председателем комитета Великого национального собрания Турции
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 6 декабря с находящимся с визитом в нашей стране председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.
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