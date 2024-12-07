https://news.day.az/politics/1713473.html ПАСЕ и парламенты Западных стран пытаются вмешаться во внутренние дела Азербайджана - Сахиба Гафарова ПАСЕ и парламенты Западных стран пытаются вмешаться во внутренние дела Азербайджана. Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на проходящей в Баку международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы".
ПАСЕ и парламенты Западных стран пытаются вмешаться во внутренние дела Азербайджана - Сахиба Гафарова
ПАСЕ и парламенты Западных стран пытаются вмешаться во внутренние дела Азербайджана.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на проходящей в Баку международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы".
Она отметила, что сегодня в ряде стран парламенты стали инструментом двойных стандартов.
"Основными причинами являются освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации и проведение политики в соответствии с национальными интересами", - добавила С.Гафарова.
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