В Университете АDА в рамках "круглого стола" прошла панельная сессия на тему "Роль парламентов в общественной дипломатии"

В Университете АDА в рамках "круглого стола" состоялась панельная сессия на тему "Роль парламентов в общественной дипломатии".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе панельной сессии представители парламентов Азербайджана и Турции обменялись мнениями о роли парламентов в общественной дипломатии.

Заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Зияфет Аскеров, выступая на панельной сессии, отметил, что одними из основных вопросов, стоящих сегодня перед парламентской дипломатией, является вопрос гибридной безопасности. "Второй вопрос - это международное право. Сколько бы ни говорили об этом, если за дипломатией не стоит сила, она не сработает", - сказал он.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов отметил, что Турция и Азербайджан сегодня представлены в различных международных структурах мира. "Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией стали образцом для всего мира", - отметил он.

Заместитель руководителя турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в Великом национальном собрании Турции Орхан Эрдем отметил, что важным вопросом является информирование международной общественности о достигнутых успехах.

"Для осуществления дипломатии необходима поддержка парламентов, министров. В современном мире факторы права, справедливости, демократии сведены на нет. Преобладает преимущественно сила", - сказал он.

Отметим, что 7 декабря в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоялась международная парламентская конференция на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы". В мероприятии приняли участие почти 100 представителей парламентов 13 государств, а также международных организаций. На конференции состоялся обмен мнениями о роли парламентов в текущих мировых процессах, развитии традиций парламентаризма.