Надеемся, что историческая возможность, сформировавшаяся благодаря освобождению Карабаха, приведет к подписанию мирного соглашения

Надеемся, что историческая возможность, сформировавшаяся благодаря освобождению Карабаха от оккупации, приведет к подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 15-й конференции турецких послов в Анкаре.

Глава государства отметил, что Турция расположена в регионе, полном конфликтов и войн.

"Уверен, что турецкая дипломатия продолжит прикладывать усилия для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе", - сказал Эрдоган.

Президент привлек внимание к успехам оборонпрома Турции, напомнив, что решение о развитии отечественного военно-промышленного комплекса "было принято в ответ на отсутствие должной поддержки со стороны союзников Анкары".

"Отрадно, что сегодня уже до 80 процентов нужд Турции в оборонной продукции покрывается за счет отечественных предприятий", - констатировал турецкий лидер.

Коснувшись ситуации в Сирии, Эрдоган заверил, что Анкара "продолжит оказывать посильную поддержку сирийским братьям".

"Надеюсь, что новая администрация в Сирии учтет интересы всех слоев сирийского общества", - добавил политик.