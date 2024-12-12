Жизнь, посвященная Азербайджану: памяти великого Гейдара Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Двадцать один год назад перестало биться сердце одного из величайших политических деятелей своей эпохи - Гейдара Алиева. Иной его статус - общенациональный лидер азербайджанского народа. Действительно, Гейдар Алиев был тем, кто на протяжении всей своей жизни служил национальным интересам Азербайджана, нашего народа. Так, в советское время, благодаря его усилиям Азербайджан завоевал статус одной из самых стремительно развивающихся республик Союза.

Особый акцент дальновидный политик сделал на взращивание национальных кадров во всех отраслях экономики, промышленности, науки, культуры, армии.

"Когда мы закладывали фундамент военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, это было для нас не просто некоей теорией, а взглядом в большое будущее Азербайджана. То были первые успешные шаги в деле подготовки национального офицерского состава. Предпринимая эти шаги, мы думали о том, что настанет время, и народ Азербайджана обретет национальную свободу и государственную независимость, возникнет независимое азербайджанское государство. Так и произошло. Я создавал и укреплял это училище для нашей нынешней независимости. Лицей имени Джамшида Нахчыванского - мое дитя. Я смотрю на него как на свое дитя, и пока жив, буду так же смотреть на него". Эти слова принадлежат нашему общенациональному лидеру.

Он оказался прав. Многие из выпускников этого военного училища приняли участия в Первой и Второй Карабахских Войнах, в освобождении от армянских оккупантов родной земли, которой Гейдар Алиев дорожил безмерно. Чему свидетельством является его приход в постоянное представительство Азербайджанской ССР в Москве после того, как в Баку советскими войсками, по приказу первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, было совершено чудовищное преступление - растрел мирных граждан.

Тогда, в январе 1990 года, Гейдар Алиев смело, аргументировано обвинил руководство СССР в преступлении против азербайджанского народа. Это был поступок Личности, обладающей огромным мужеством и невероятной любовью к Родине. Именно эти качества всегда помогали Гейдару Алиеву преодолевать, казалось бы непреодолимые трудности, стоявшие перед республикой после его возвращения во власть.

Но в том и состоит его величие, что он всегда знал, как нужно строить по-настоящему независимое, сильное государство, с которым вынуждены будут считаться все - и враги, и друзья. И в этой связи приведу всего один эпизод, о котором рассказал известный российский тележурналист Андрей Караулов. Это был рассказ о том, как во время визита Гейдара Алиева в Лондон, в отель, в котором он оставался, на официальный завтрак с визитом пришла баронесса Маргарет Тэтчер. Она тогда уже не была премьер-министром Великобритании, но все еще пользовалась колоссальным уважением в мире.

Баронесса Тэтчер попросила Гейдара Алиева оставить армяно-азербайджанский конфликт в том состоянии, в каком он тогда был, "заморозить" его или, говоря проще, согласиться на так устраивающий Армению тогдашний статус-кво. После этих ее слов, Гейдар Алиев попросил принести ковер ручной работы с изображением Маргарет Тэтчер.

"Посмотрите, как любит вас азербайджанский народ. Но какие ужасные вещи вы сейчас мне сказали! Отдать свои земли - не только Карабах, но и все районы вокруг него! Баронесса, когда восстали Фолклендские острова, что вы сделали? Вы послали армаду кораблей за десятки тысячь миль от Великобритании. Вы стреляли по ним прямой наводкой! А что вы устроили в Ирландии, в Северном Ольстере?!", - спросил тогда Гейдар Алиев.

""Железная леди" Маргарет Тэтчер сидела молча, она не смогла произнести ни слова" - рассказывает Караулов, бывший живым свидетелем этой сцены, этого настоящего мастер-класса большой политики, который продемонстрировал наш общенациональный лидер Гейдар Алиев. Нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев также был свидетелем того, как лаконично, аргументировано, смело, жестко можно и нужно отстаивать интересы своей страны, своего народа в диалоге с одной из величайших женщин-политиков.

Он видел и огромное количество иных случаев, когда Гейдар Алиев, в беседах с лидерами ведущих мировых держав, блестяще использовал неопровержимые доказательства неуместности обвинительного тона с чьей-либо стороны в диалоге с президентом независимого Азербайджана. Именно так формировался один из ярчайших политических деятелей современности.

Вот, почему попытки разного рода покровителей Армении, а среди таковых есть и руководители ряда стран мира, обречены на провал. Президент Азербайджана Ильхам Алиев является сыном великого политика, общенационального лидера Гейдара Алиева. И он познал все стороны большой политики тогда, когда многие из лидеров разных стран мира, что называется, "пешком под стол ходили".

"Все наши шаги и все мои шаги как Президента с 2003 года и по сегодняшний день были направлены на усиление Азербайджана. До Отечественной войны все мои шаги служили одной цели - освободить наши земли, изгнать врага с наших земель, и мы добились этого", - заявил глава нашего государства Ильхам Алиев. И это был отчет о проделанной работе. Отчет перед великим отцом, перед азербайджанским народом, перед Родиной. Которую действующий Президент Азербайджана любит столь же беззаветно, как общенациональный лидер нашего народа, великий Гейдар Алиев.