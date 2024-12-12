Надеемся, что между Азербайджаном и Сирией сформируются нормальные отношения - помощник Президента
Азербайджанская сторона надеется на установление мира и спокойствия в Сирии после падения режима Башара Асада.
Об этом заявил журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.
"Потому что под руководством прежнего режима Сирия в международных организациях выступала против Азербайджана в вопросе территориальной целостности. Мы надеемся, что между Азербайджаном и Сирией будут сформированы нормальные отношения. Наши отношения будут развиваться на основе дружбы.
Азербайджан осуществляет эти вопросы, консультируясь с братской Турцией. В телефонном разговоре между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также обсуждался вопрос гуманитарной помощи Сирии", - отметил он.
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