Надеемся, что между Азербайджаном и Сирией сформируются нормальные отношения

Азербайджанская сторона надеется на установление мира и спокойствия в Сирии после падения режима Башара Асада.

Об этом заявил журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.

"Потому что под руководством прежнего режима Сирия в международных организациях выступала против Азербайджана в вопросе территориальной целостности. Мы надеемся, что между Азербайджаном и Сирией будут сформированы нормальные отношения. Наши отношения будут развиваться на основе дружбы.

Азербайджан осуществляет эти вопросы, консультируясь с братской Турцией. В телефонном разговоре между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также обсуждался вопрос гуманитарной помощи Сирии", - отметил он.