https://news.day.az/politics/1714705.html Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО Сегодня проходит 21 год с кончины великого лидера Гейдара Алиева - архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа.
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Сегодня проходит 21 год с кончины великого лидера Гейдара Алиева - архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа.
Как сообщает Day.Az, помимо государственных деятелей, могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения посещают граждане и представители общественности, чтобы почтить его память и помолиться за упокой его души.
Поток людей, идущих на Аллею почетного захоронения, не прекращается с самого утра.
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