Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева

Сегодня проходит 21 год с кончины великого лидера Гейдара Алиева - архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа.

Как сообщает Day.Az, помимо государственных деятелей, могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения посещают граждане и представители общественности, чтобы почтить его память и помолиться за упокой его души.

Поток людей, идущих на Аллею почетного захоронения, не прекращается с самого утра.