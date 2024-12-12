В азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю Дня памяти великого лидера Гейдара Алиева

В связи с 21-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева 12 декабря в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской Армии, Отдельной общевойсковой армии и в учебных заведениях специального назначения состоялся ряд мероприятий.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

В воинских частях были проведены занятия по общественно-политической подготовке, организованы "круглые столы", конференции, экскурсии в музеи имени общенационального лидера, а также показаны документальные фильмы о славной жизни и деятельности Гейдара Алиева.

На мероприятиях с участием личного состава и представителей общественности сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей страны. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятиях было рассказано о славном жизненном пути общенационального лидера и его вкладе в развитие военной, политической, экономической, социальной, культурной и других сфер страны, с чувством признательности были отмечены бесценные заслуги государственного деятеля.

Было подчеркнуто, что благодаря богатому опыту государственной деятельности и мудрости Гейдара Алиева в годы его руководства Азербайджаном республика встала на путь устойчивого развития, началось армейское строительство.

Было отмечено, что политический курс общенационального лидера, его плодотворную деятельность в сфере армейского строительства, равно как и в других областях, успешно продолжает Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев.

После выступлений были представлены литературно-художественные композиции в исполнении творческих коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, а также Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, говорится в сообщении ведомства.