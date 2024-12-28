Стремительное вооружение Армении - самое серьезное препятствие для завершения процесса нормализации отношений с Азербайджаном

Стремительное вооружение Армении - самое серьезное препятствие для завершения процесса нормализации отношений между двумя странами.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2024 года.

Несмотря на прогресс, достигнутый в направлении нормализации путем двусторонних переговоров, продолжающаяся в Армении тенденция реваншизма, стремительное вооружение Армении при непосредственной поддержке иностранных сил на фоне неспособности армянской стороны проявить политическую волю к изменению положений в своей Конституции и других нормативно-правовых актах, содержащих территориальные претензии к Азербайджану, продолжают оставаться наиболее серьезным препятствием для завершения процесса нормализации отношений между двумя странами.

Позиция Армении по сохранению формального существования институтов ОБСЕ, относящихся к бывшему Минскому процессу, потерявших свою актуальность, прекративших свое существование и утративших функциональность в сложившейся новой реальности, продолжает серьезно ставить под сомнение приверженность этой страны повестке нормализации отношений с Азербайджаном.

С одной стороны, стремительное вооружение Армении силами из-за пределов региона, а с другой - продвижение необоснованной и клеветнической кампании против Азербайджана на различных международных платформах в течение года создали серьезные препятствия для логического завершения переговорного процесса, говорится в отчете. Также подчеркивается, что, в частности, эта кампания, в рамках которой осуществлялись нападки на Азербайджан в связи с COP29 в Баку, была в результате систематических, последовательных и целенаправленных шагов Азербайджана существенно нейтрализована, обеспечено налаживание процесса нормализации отношений в рамках повестки, выдвинутой азербайджанской стороной, говорится в отчете ведомства.