Гуманитарная помощь, направляемая Азербайджаном, предназначена для нуждающегося населения Идлиба.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде во время отправки первого каравана гуманитарной помощи из Азербайджана в Сирию в Абшеронском логистическом центре.

"В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях оказания помощи населению, страдающему от гуманитарной кризиса в Сирии, от имени правительства Азербайджанской Республики в Сирийскую Арабскую Республику предусмотрена отправка соответствующего каравана с гуманитарной помощью. Гуманитарный груз включает в себя около 200 тонн продуктов питания и продовольственных товаров. Как ожидается, фуры, проехав через Грузию и Турцию, а затем через контрольно-пропускной пункт Чобанбей, достигнут Сирии и будут направлены в город Идлиб. Планируется, что помощь будет распределена среди нуждающегося населения города Идлиб посредством турецкой организации AFAD", - сказал он.

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