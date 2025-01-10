Заключение мира между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на брифинге для представителей местных и международных СМИ.

По его словам, с окончанием оккупации в Карабахе открылось историческое окно для стабильности и мира в регионе.

Х.Фидан подчеркнул, что Турция идет плечом к плечу с Азербайджаном.

"Мы надеемся, что Армения будет действовать с долгосрочной стратегической перспективой. Мы продолжаем поддерживать двусторонние переговоры между сторонами, проводимые без посредников. Заключение мира между двумя странами откроет новые возможности в регионе", - добавил министр.