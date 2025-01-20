Кому нужна Армения и для чего

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Ереван никак не осознает простую истину - цель внешней политики - это не набирать союзников против кого-то, а заводить друзей и союзников. Армянская внешнеполитическая повестка всегда строилась именно на первом. Армения собирает вокруг себя только тех, кто имеет зуб на Турцию или Азербайджан. Может быть, нынешний премьер Никол Пашинян и хотел бы изменить это правило, но как союзник, друг или партнер его страна никому не нужна, никто не ищет ее дружбы просто из высоких соображений. Сближение с Арменией всегда основывается на желании досадить Баку или давить на него, контролируя регион. Если бы не эти мотивы, большинство из тех, кто называет себя союзниками Еревана, близко бы не подошли. То есть об Армении вспоминают только тогда, когда она зачем-то вдруг понадобится.

Это мы говорим в связи с одой внешней политике Армении, опубликованной в соцсетях Николом Пашиняном. Армянский премьер, вдохновленный вчерашней странной акцией в Вашингтоне (это мы о подписании стратегического партнерства с Ереваном), помпезно отчитался об успехах своей внешней политики, которая невероятно сбалансирована и ориентирована на балансировку.

Пойдем по списку.

Отношения с Ираном более предметные, чем когда-либо и основаны на естественных интересах. Да, интересы в этом сотрудничестве очень естественны. Иран находится под санкциями, Армения - в изоляции, и эти две страны держатся друг за друга. Их объединяет и всегда объединяло также недружественное отношение к Азербайджану и Турции. Как мы уже отметили, эти мотивы в армянской политике действуют как сексуальные феромоны и притягивают единомышленников.

Отношения Армении с Грузией никогда не отличались большими чувствами. Это просто отношения соседей, которые терпят друг друга только потому, что друг от друга никуда не деться. Но в Грузии понимают, что Армения в любой момент может подставить подножку, и всегда начеку.

Никол хвалится отношениями с Турцией? Напрасно. Никакой "основы для понимания" не сформировано. Еревану однозначно дали понять, что все зависит от его отношений с Баку, и пока они не наладятся, никакого прорыва не будет. Армения может отремонтировать пограничный пост, но от этого граница не откроется.

Нечем Пашиняну похвастать и по поводу разрешения проблем с Азербайджаном. Если тут и есть какие-то подвижки, то они являются не результатом "сбалансированной" политики Еревана, а исключительно результатом 44-дневной войны и осознания армянской стороной своей ничтожности. Пашинян прекрасно знает, что должен сделать, чтобы дело реально начало двигаться вперед, и бессмысленного словоблудия в этом списке нет.

Забавно, что Пашинян признается, что "отношения с Российской Федерацией более практичные, чем когда-либо". Да, это так, деловые отношения и никаких эмоций. Армения, наконец, стала полезна России чем-то большим, чем унизительная роль форпоста. Реэкспорт российских санкционных товаров стал основной статьей дохода Армении и Пашинян очень надеется, на "развитие этих отношений". Еще бы.

Отношения с Францией - это отношения двух сторон, пытающихся использовать друг друга. Франция рассчитывает протиснуться в регион посредством Еревана, а тот надеется воспользоваться ею для работы на европейской площадке против Баку. Тут нет никакой реальной дружбы и реального союзничества. Никто из этих двоих ничего не сделает для другого.

Адюльтер Армении с Евросоюзом связан только с возможностью доставить неудобства Москве, а не с якобы сбалансированной политикой Пашиняна. Европе Армения не нужна, ей нужна площадка для выдавливания России из региона. И не более. На днях в Армении приняли законопроект о стремлении в Евросоюз, который всех очень позабавил. Смеялись, думается, не только в странах, десятки лет ожидающих так называемой евроинтеграции, но и в самом Брюсселе.

Кто там дальше? США. Там тоже все понятно. А если Пашиняну что-то неясно, пусть обратится к аналогичной хартии, подписанной в 2009 году Штатами с Грузией, и подумает о своем месте во Вселенной.

Индия... О, Индия. Страна, неожиданно сдружившаяся с Арменией в пику Пакистану, являющемуся стратегическим партнером Азербайджана.

Теперь о Китае. Черт... тут даже сказать нечего. Никаких сколько-нибудь заметных и активных отношений между Арменией и КНР не наблюдается, хоть они и мерещатся Пашиняну. Хорошо, если в Пекине вообще помнят о существовании Армении. Разве что китайские частные компании что-то строят для армян, вроде, дорогу. Зачем Китаю Армения? Никакого практического интереса для Пекина она не представляет. Китаю не нужно никакое политическое влияние, он не собирается строить где-то свои базы, не участвует в политических интригах, в которых всегда разыгрывается армянская карта. Для осуществления же экономических целей Китая Армения не годится, так как это тупиковая страна.

Что касается Ближнего Востока, то своего главного союзника Башара Асада Ереван потерял. Однако, учитывая способность армянства к мимикрии, оно вполне может втереться в доверие и к другим силам. И тут "сбалансированная" внешняя политика Пашиняна будет как раз кстати. Ах да, армяне же теперь стали сотоварищами США по борьбе с ИГИЛ.

Пашинян уверен, что все это будет способствовать сохранению суверенитета и государственности Армении и предотвратит эскалацию? Это было бы верно, если бы баланс, которым кичится Ереван, был реальным. Но этот баланс существует только в воображении Никола Пашиняна.