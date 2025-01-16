Азербайджан приветствует соглашение о прекращении огня в Газе

Азербайджан приветствует соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

Отмечается, что Азербайджан надеется, что все стороны будут уважать соглашение и будет положен конец страданиям.

"Азербайджан в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципов двух государств и продолжит сотрудничество с международным сообществом для достижения этой цели", - подчеркивается в публикации МИД Азербайджана.

Отметим, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу 19 января и продлится 42 дня. Освобождение заложников будет первым этапом соглашения. Ожидается, что ХАМАС на первом этапе освободит 33 заложника.