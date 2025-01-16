https://news.day.az/politics/1723385.html Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Грузии Проходит встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X. Новость обновляется
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Грузии
Проходит встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
Новость обновляется
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