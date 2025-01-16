Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Грузии

Проходит встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

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