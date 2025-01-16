Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили ряд вопросов в Баку

В Баку состоялась встреча в расширенном составе между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

На встрече были обсуждены политические, экономические, энергетические, транспортно-коммуникационные и гуманитарные направления азербайджано-грузинского стратегического партнерства, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

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