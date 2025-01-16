https://news.day.az/politics/1723397.html Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили ряд вопросов в Баку - ФОТО В Баку состоялась встреча в расширенном составе между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили ряд вопросов в Баку - ФОТО
В Баку состоялась встреча в расширенном составе между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
На встрече были обсуждены политические, экономические, энергетические, транспортно-коммуникационные и гуманитарные направления азербайджано-грузинского стратегического партнерства, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.
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