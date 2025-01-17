https://news.day.az/politics/1723617.html Хакан Фидан прибудет с визитом в Азербайджан - СМИ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра прибудет с визитом в Баку. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили турецкие СМИ. Отмечено, что в рамках визита состоится ряд встреч, в ходе которых будут обсуждаться вопросы в политической, экономической, военной, торговой и транспортной сферах между двумя странами.
Хакан Фидан прибудет с визитом в Азербайджан - СМИ
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра прибудет с визитом в Баку.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили турецкие СМИ.
Отмечено, что в рамках визита состоится ряд встреч, в ходе которых будут обсуждаться вопросы в политической, экономической, военной, торговой и транспортной сферах между двумя странами.
Напомним, что ранее Х.Фидан посетил Азербайджан с визитом в марте прошлого года.
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