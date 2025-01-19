Автор: Лейла Таривердиева

Южный Кавказ - узловой регион, соединяющий по шву Европу с Азией. На этом поле связка Азербайджан-Грузия незаменима. И потому продуктивный диалог Баку и Тбилиси важен не только для двух наших стран. Визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан стал первым зарубежным визитом грузинского премьера после выборов в октябре прошлого года. И это не удивительно. Наши народы соседствуют веками, и на сегодня двумя независимыми государствами построены прочные и взаимовыгодные отношения, являющиеся примером истинного добрососедства. Баку и Тбилиси продолжают укреплять эти связи, развивая совместные проекты и строя общие планы.

Новому грузинскому правительству сейчас нелегко. Страна проходит тот путь, который прошел Азербайджан еще тридцать лет назад. Грузия столкнулась с беспардонным внешним вмешательствам в свои внутренние дела, но, как и Азербайджан, сумела отстоять свою независимость и свои ценности. Наша страна весь этот сложный период была рядом с Грузией. Думается, эта поддержка и соседство с такой страной, как Азербайджан, придавало Тбилиси уверенности и сил противостоять беспрецедентному давлению из вне. Не случайно Ираклий Кобахидзе, заявил после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым: "Вы - особенный Лидер в регионе и пример для нас. Вы руководите своей страной, отстаивая интересы своего государства. Для меня большая честь находиться здесь сегодня".

Будущее региона в сотрудничестве. В Грузии и Азербайджане это хорошо понимают.

Отметим, что Ираклий Кобахидзе побывал в Баку уже в третий раз. В своем заявлении для прессы Президент Ильхам Алиев высоко оценил тот факт, что первый после выборов зарубежный визит грузинский премьер совершил именно в Азербайджан. Это, считает глава государства, свидетельствует о высоком уровне грузино-азербайджанских отношений.

"Наши народы веками жили в условиях дружбы, добрососедства и братства. Эти традиции живут и сегодня. Сегодня грузино-азербайджанские отношения успешно развиваются по всем направлениям. Считаю, что наши политические отношения могут быть примером для всех соседей", - отметил Ильхам Алиев.

Эти отношения построены и на исторических корнях, и на взаимопонимании между двумя народами и их лидерами, и на общности культурно-нравственных ценностей, и на экономическом интересе.

Азербайджан входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Грузии, наша страна инвестировала в грузинскую экономику 3,6 миллиарда долларов. Две страны совместно реализуют проекты как регионального, так и глобальногозначения. Через Грузию идут азербайджанские нефть и газ, по грузинской территории проходит железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, а вскоре начнутся работы по прокладке электроэнергетического коридора. Напомним, что в декабре 2022 года с участием Венгрии, Румынии и ЕС было подписано соглашение об экспорте зеленой электроэнергии из Азербайджана в Европу посредством ЛЭП, которая будет проложена по дну Черного моря. Кабель протянется от Грузии до Румынии. Это грандиозный проект, в котором очень заинтересованы все страны-участницы и Евросоюз.

Особую важность для связи Европы и Азии в нынешних геополитических условиях является Срединный коридор. Азербайджан и Грузия являются центральными звеньями это транспортно-логистической цепи. В мае прошлого года при содействии Азербайджана были завершены работы по модернизации грузинского участка Баку-Тбилиси-Карс, протяженностью 184 км. Эти меры позволят увеличить мощность грузоперевозок до 5 миллионов тонн грузов в год.

"Естественно, сотрудничество двух стран в энергетической сфере имеет особое значение как для наших стран, так и для более широкой географии. Сегодня совместно реализуемые нами нефтегазовые проекты составляют основу энергетической безопасности многих стран. Достаточно сказать, что в настоящее время Азербайджан экспортирует свой природный газ в 11 стран транзитом через Грузию, экспорт с каждым годом растет. В прошлом году он достиг 25 миллиардов кубометров, и 10 процентов этого объема - 10 процентов нашего общего экспорта - приходится на долю Грузии. По предоставленной мне информации, более 80 процентов потребляемого Грузией природного газа имеет азербайджанское происхождение. То есть это действительно очень большой проект, имеющий особую важность, и география экспорта нашего газа будет постепенно расширяться", - сказал в заявлении для прессы Президент Ильхам Алиев. Что касается Среднего коридора, то, по мнению главы государства, скоординированные действия соответствующих структур наших стран позволят успешно завершить и этот проект.

В своем заявлении для прессы в Баку премьер-министр Грузии подчеркнул, что экономический аспект азербайджано-грузинских отношений очень важен. По его словам, совместные проекты двух стран имеют стратегическое и экономическое значение. "Очень важно, чтобы такие проекты были постоянными, чтобы появлялись новые проекты. Как я уже отметил, Азербайджанская Республика для нас не только ценный друг, но и надежный партнер и братская страна. В наших интересах углублять эти связи, и мы придаем этим отношениям большое значение", - подчеркнул грузинский премьер.

Основа азербайджано-грузинских отношений была заложена еще в 90-х годах общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и лидером Грузии Эдуардом Шеварднадзе. В последующий период связи активно развивались и укреплялись. Баку и Тбилиси не раз доказывали, что являются настоящими друзьями. Вспомним, какую помощь оказал Азербайджан Грузии в критический для нее период - зимой 2008 года. Благодаря азербайджанскому газу оставшаяся без топлива страна смогла пережить морозы, а грузинская индустрия не остановилась. Об этом в соседней стране помнят и говорят до сих пор. Вспомним также поддержку, оказанную братской страной Азербайджану в дни Второй карабахской войны. Грузия перекрыла возможности для доставки вооружений оккупанту-Армении и не пропускала через границу так называемых "добровольцев" из армянской диаспоры.

Примеров истинного добрососедства между нашими странами много.

Азербайджан и Грузия являются оплотами мира, безопасности, процветания и развития на Южном Кавказе. Эти две страны сохраняют традиционные семейные ценности, национальную культуру, достоинство и историческое наследие региона. Мудрость наших лидеров и народов позволила оградить регион от чуждых ценностей и разрушительных тенденций.

Отношения Азербайджана и Грузии развиваются не только в экономике, но и в других сферах. Прочная связка и взаимные интересы в стратегической плоскости делают их серьезной силой и влиятельными акторами международной политики. Это, в свою очередь, способствует сохранению стабильности в нашем регионе. Баку и Тбилиси заинтересованы в мире и безопасности для Южного Кавказа и стараются делать для этого все.