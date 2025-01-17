Первый зарубежный визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан - подтверждение самого высокого уровня отношений

Отношения между Грузией и Азербайджаном характеризуются прочным партнерством, которое сформировалось благодаря географической близости, историческим связям и общим интересам в экономике и региональной безопасности. Дружба между Азербайджаном и Грузией имеет очень древнюю историю, две страны являются не только соседями и друзьями, но и важными стратегическими партнерами. После парламентских выборов в Грузии премьер-министр Ираклий Кобахидзе совершил свой первый визит в Азербайджан. Это свидетельствует об особом характере и является подтверждением самого высокого уровня отношений между Азербайджаном и Грузией.

Об этом в интервью Day.Az сказал президент Академии международных отношений и политологических наук Грузии, проректор института Грузинско-Кавказких стратегических исследований Симон Копадзе.

По его словам, Грузия и Азербайджан являются оплотами мира, безопасности, процветания и развития на Южном Кавказе.

"Политическая составляющая отношений между Азербайджаном и Грузией остается важным фактором регионального развития, способствуя экономическому росту и обеспечению устойчивой стабильности на Южном Кавказе. Обе страны придерживаются принципа уважения суверенитета и территориальной целостности других стран, международной справедливости и поддерживают усилия, прилагаемые международным сообществом для достижения общей безопасности", - сообщил проректор.

Говоря об экономическом развитии двух стран, наш собеседник заявил:

"Грузия и Азербайджан совместно реализуют стратегические проекты, включая энергетический коридор Баку-Тбилиси-Джейхан и транспортный коридор Баку-Тбилиси-Карс. Эти инициативы не только способствуют экономическому развитию обеих стран, но и играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Сотрудничество между Грузией и Азербайджаном - это пример эффективного партнерства, основанного на взаимных интересах и уважении. Взаимная поддержка на международной арене, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, подтверждает значимость этих отношений не только для двух стран, но и для всего региона", - подчеркнул наш собеседник.

Он также обратил внимание на культурное взаимодействие, которое способствует укреплению дружественных отношений между народами.

"Грузия и Азербайджан имеют богатое культурное наследие, и совместные культурные проекты, фестивали и образовательные инициативы помогают укрепить связи между народами и формируют позитивный имидж обеих стран на международной арене. Регулярные обмены артистами, выставки, музыкальные и театральные фестивали дают возможность познакомиться с уникальными традициями и искусством соседей", - заключил Симон Копадзе.

Напомним, 17 января премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Абдул Керимханов