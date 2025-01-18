https://news.day.az/politics/1723799.html

Началась встреча между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом один на один - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил своего турецкого коллегу Хакана Фидана. Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана. Затем началась встреча министров один на один. Новость обновляется