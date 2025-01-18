Началась встреча между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом один на один

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил своего турецкого коллегу Хакана Фидана.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

Затем началась встреча министров один на один.

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