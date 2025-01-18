https://news.day.az/politics/1723799.html Началась встреча между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом один на один - ФОТО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил своего турецкого коллегу Хакана Фидана. Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана. Затем началась встреча министров один на один. Новость обновляется
Началась встреча между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом один на один - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил своего турецкого коллегу Хакана Фидана.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.
Затем началась встреча министров один на один.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре