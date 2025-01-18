В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о подонках армянской пропаганды.

Day.Az представляет публикацию:

Трагическая авария в Имишли, случившаяся сегодня, для кого-то стала поводом для горя, для кого-то - возможностью привлечь внимание к теме безопасности на дорогах. А вот для отдельных подонков в армянской пропаганде и их азербайджанских друзей этот инцидент стал поводом устроить грязный танец на костях погибших детей.

Напомним, в Имишли сегодня автомобиль дорожной полиции сбил несколько человек. Погибла женщина и дети, причем по некоторым данным за рулем машины находился служащий в полиции их родной дядя.

МВД опубликовало видео с моментом аварии, и стало понятно, что полицейский вылез на обочину из-за внезапно разворачивавшейся перед ним легковушки.

Первое, что охватывает людей в таких ситуациях - это эмоции. В собравшейся на месте аварии толпе очевидцев кто-то со своими эмоциями не совладал. Было что-то вроде потасовки, машине полиции тоже досталось. На особо ретивых составили протоколы о хулиганстве.

Вот, собственно, и вся история. Но с подачи кучки местных манкуртов в СМИ - преимущественно, армянских - это событие стали раскручивать чуть ли не как "начало серьезного внутриполитического кризиса", "восставший народ" и так далее.

Вы вообще в своем уме, мрази? Кем надо быть, чтобы пытаться выжать какие-то грязные рейтинги из человеческой трагедии?

И ведь всей этой шайке просто больше не за что зацепиться... Раньше выли про Карабах. Карабах вернули - стали ныть про миротворцев. Выдворили миротворцев - начали выть про то, что никаких сепаратистов не осудят. Суды начались - а армянам и нашим местным отбросам нужны новые поводы повыть.