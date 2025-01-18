Цинично, аморально, безнравственно: о попытках спекуляций на трагедии в Имишли

Автор: Акпер Гасанов

Правопорядок в стране измеряется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Эта фраза из любимого миллионами любителей кино телесериала "Место встречи изменить нельзя" очень актуальна и ныне, когда имеет место попытка откровенной, аморальной и циничной спекуляции на теме трагедии, что произошла в Имишлинском районе.

Там имело место дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое несовершеннолетних. По предварительным данным, неожиданный выезд другого транспортного средства перед служебным автомобилем дорожной полиции привел к резкому маневру последнего. В результате служебный автомобиль сбил нескольких детей, находившихся на обочине дороги. Из них двое скончались, еще двое детей и водитель были госпитализированы.

Безусловно, имеет место жуткая трагедия. И мы выражаем слова соболезнования всем родным и близким погибших в ее результате. Но тут важно обратить внимание на то, что по факту происшествия в Прокуратуре Имишлинского района возбуждено уголовное дело. Оно возбуждено по статье 263.3 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как видим, реакция на преступление была очень оперативная и я убежден в том, что все виновные в нем понесут заслуженное наказание. И это будет еще одним доказательством того, как в реальности в нашей стране претворяется в жизнь один из постулатов Глеба Жеглова, о котором я упомянул в самом начале статьи. Было преступление будет и наказание.

Но, что поражает и возмущает во всей этой трагической истории, так это готовность ряда так называемых оппозиционных СМИ, спекулировать на ней. Они пытаются создать видимость "гражданского противостояния" в Имишлинском районе. Они даже не ищут черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Они пытаются, образно говоря, подкинуть ее, дабы отработать заказанную информационную повестку.

Это безнравственная попытка играть на чувствах людей. Это потуги создать социальное напряжение в обществе. Это не просто аморально, но и очень спекулятивно и лживо. Совершенно очевидно, что в Азербайджане существует стабильная , контролируемая криминогенная ситуация. Огромное число туристов, посещающих Азербайджан подчеркивают, что они спокойно могут выходить по ночам на прогулку в любом уголке страны, не опасаясь нападения со стороны воров или иных преступников.

Поезжайте в те же Италию или Испанию и вы увидите, сколь велико там число краж, как карманных так и квартирных, как опасно ходить вечером и ночью по многим районам ряда городов этих стран. В огромном числе государств мира туристов априори предупреждают о нежелательности посещения целого ряда кварталов в разных городах. Например, в Бразилии это фавелы, куда и полиция наведывается редко, а когда это происходит, то визиты имеют место в сопровождении большого числа до зубов вооруженных полицейских отрядов.

Приведу и статистику., В течение первых пяти месяцев 2024 года полицейскими в США было убито 545 человек. Такие данные приводит портал mappingpoliceviolence.us, ведущий профильную статистику. В течение указанного периода случаев убийства сотрудниками полиции не было зафиксировано лишь 9 дней. Полной статистики за весь прошлый год пока нет.

Но есть данные зарубежных СМИ, согласно которым в США в 2023 году, сотрудники полиции убили по меньшей мере 1153 человека. Это просто шокирующая статистика! Есть информация такого рода, касающаяся вроде бы спокойной ФРГ. В 2024 году немецкая полиция застрелила рекордное количество людей - 22 - это стало самым большим числом в этом веке. Об этом сообщает dpa.

Агентство получило эти данные, проанализировав полицейские отчеты. Как указано, прошлогодняя цифра более чем вдвое превышает показатели предыдущих лет: в 2023 году немецкая полиция застрелила 10 человек, в 2022 году - 11, а в 2021 году - восемь. В Азербайджане нет ничего и близкого к этому. Но, конечно же, об этом помалкивают те оппозиционные СМИ, которые отрабатывают откровенно аморальный заказ.

Они спекулятивно обходят стороной все позитивное, что создано в Азербайджане, включая атмосферу спокойствия в стране, низкий уровень любой преступности. Они пытаются выдать ужасное ДТП за преступление без наказания. Они не указывают на то, что имеет место в иных странах мира, в том числе и самых развитых, в плане полицейского беспредела.

Они игнорируют постулат, согласно которому правопорядок в стране измеряется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. И это не просто аморально, но и бесполезно. Потому что справедливое наказание для всех совершивших ужасное преступление, будет. А общественно-политическая стабильность в Азербайджане останутся на высоком уровне. Как бы не мечтали об ином те силы, по поручению коих и действуют оппозиционные СМИ.