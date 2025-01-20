В прошлом году наблюдались факты односторонней поддержки Армении.

Об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи шехидов в связи с трагедией 20 Января, сообщает Day.Az.

"В целом могу отметить, что как со стороны администрации демократов США, так и ряда европейских столиц в 2024 году мы увидели факты односторонней поддержки Армении. Если вы помните, еще 5 апреля прошлого года состоялись встречи между американским госсекретарем, президентом Еврокомиссии и премьер-министром Армении. И этому трудно было дать какие-либо объяснения. Несомненно, такой предвзятый подход сторон, которые пытаются выставить себя посредниками, особенно на этапе армяно-азербайджанского процесса нормализации, недопустим", - сказал министр.