https://news.day.az/politics/1724489.html Названо число зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах На муниципальных выборах зарегистрированы кандидатуры 16 096 человек. Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК. Он напомнил, что зарегистрированы до 70 тысяч наблюдателей.
Названо число зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
На муниципальных выборах зарегистрированы кандидатуры 16 096 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
Он напомнил, что зарегистрированы до 70 тысяч наблюдателей.
"За выборами будут наблюдать до 26 тысяч наблюдателей от 23 политических партий. Они будут осуществлять наблюдение на 5 734 участках", - сказал Панахов.
Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.
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