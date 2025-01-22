В Иране утвердили решение о казни напавшего на посольство Азербайджана

Решение о казни напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране утверждено Верховным судом Ирана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране представитель судебной системы Ирана Аскер Джахангир.

Джахангир отметил, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

"Суд пригласит родственников пострадавших. В случае, если потерпевшие потребуют казни напавшего, уголовное дело будет направлено в соответствующее учреждение для исполнения", - добавил он.

Напомним, что 27 января 2023 года около 08:30 утра мужчина, вооруженный автоматическим оружием и многочисленными обоймами, совершил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. При предотвращении нападения погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения.