Азербайджан и UNICEF объединяют усилия для просвещения о минной угрозе - ФОТО
Обсуждены возможности сотрудничества между Агентством Азербайджана по разминированию и UNICEF.
Об этом сообщили Day.Az в Aгентстве.
Согласно информации, председатель правления Агентства по разминированию Вугар Сулейманов встретился с представителем Детского фонда ООН (UNICEF) в Азербайджане Фарук Абдуллой.
Отмечено, что на встрече состоялся обмен мнениями по проектам, совместно реализуемым Агентством и UNICEF по программе "Просвещение об опасности взрывчатых боеприпасов", являющейся одним из основных направлений деятельности по борьбе с минной угрозой, расширению возможностей сотрудничества в этой области, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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