Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие сотрудничества в военном образовании

Делегация, возглавляемая проректором Арабского университета наук безопасности имени принца Наифа (NAUSS), доктором Абдулразагом Аль-Морджаном, находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в рамках визита с гостями встретились заместитель ректора Национального университета обороны по научной части - ректор Военного научно-исследовательского института генерал-майор Ариф Гасанов и начальник Учебно-тренировочного центра армии Азербайджана полковник Низами Мевланов.

Делегация была подробно проинформирована о системе военного образования в армии Азербайджана и проводимых в этой сфере реформах. Гостям был представлен видеоролик об Отечественной войне.

На встрече также обсуждалось расширение сотрудничества между двумя странами в области военного образования, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита гости ознакомились с учебными городками, стрельбищами, тренажерным отделом Учебно-тренировочного центра армии Азербайджана.